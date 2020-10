Ces samedi et dimanche se déroule le "Week-end du Client", lequel est une organisation conjointe de Comeos et de l'UCM.

Ces derniers s’associent pour organiser le plus grand événement du pays consacré au shopping.



L’édition 2020 a une saveur particulière puisqu’il s’agit du premier évènement organisé autour du commerce depuis le début du déconfinement.

S’il s’agit avant tout d’un événement à destination des consommateurs, les commerçants comptent aussi sur le soutien de ces derniers.



Retrouver le shopping de proximité en toute sécurité



Selon une enquête menée auprès de 2 700 consommateurs, 71 % d'entre eux n’ont pas encore retrouvé leur rythme habituel de shopping.

L'UCM Province de Liège tient à souligner les efforts consentis par les villes et communes pour soutenir les indépendants de leur territoire.

Et ce via des plans de relance mais aussi via des protocoles de sécurité dans les rues commerçantes.

Les consommateurs l’ont aussi remarqué puisqu’ils sont 88 % à estimer que le shopping est plus sûr.



Toujours selon la même enquête, 70 % des clients déclarent faire leurs achats chez leurs commerçants préférés pour les soutenir financièrement.

7 consommateurs sur 10 pensent même qu’il est important d’acheter dans des magasins d’origine belge.

De quoi donc faire en sorte que l'édition 2020 du "Week-end du Client" fasse "sens" tant pour les commerçants que pour les clients.



L'occasion donc pour les commerçants de montrer qu'ils ont pu s’adapter et mettre en place les règles sanitaires garantissant la sécurité de tous.A noter que sur les 5 155 commerçants inscrits en Wallonie et à Bruxelles, 865 (17 %) sont des commerçants installés en province de Liège.