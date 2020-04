Il est fait appel aux bévoles pour en avoir 1,25 miliion et en donner deux par personne

Il y a 8 jours, les 24 Bourgmestres de l’arrondissement de Liège ont décidé de mettre en place une stratégie permettant aux 625.000 Liégeois.e.s de posséder chacun.e 2 masques réutilisables et lavables à haute température.

Depuis lors, Liège Métropole a commandé 900.000 masques de ce type.

Pour le solde (soit 350.000 masques), les 24 Bourgmestres de l’arrondissement lancent un appel aux couturier.e.s solidaires.

Les citoyen.ne.s souhaitant participer à cet effort collectif de fabrication de masques sont invité·es à se manifester au plus vite via trois canaux au choix :

- formulaire internet :

Vous êtes un·e couturièr·e solidaires à qui il ne manque plus que tissu, fil et élastiques ?

Inscrivez-vous ici : http://bit.ly/liegemetropolemasques1

Vous êtes un·e couturièr·e solidaires avec le matériel nécessaire ?

Inscrivez-vous ici : http://bit.ly/liegemetropolemasques2

- e-mail : liegemetropole@liege.be

- Tel : 04 221 92 50

Si les couturier.e.s disposent de matériel, ils / elles seront invité.e.s à suivre un tutoriel pour la confection des masques. Celui-ci sera disponible en version papier ainsi qu’en vidéo.

Si les couturier.e.s solidaires ne disposent pas de tissu, d’élastique ou de fil à coudre, ce matériel leur sera livré par kit leur permettant de réaliser 100 masques.

Le matériel pour la confection des 350.000 masques a été acheté par Liège Métropole.

Pour assurer la découpe du tissu acheté, il est fait appel à l’entreprise de travail adapté du Val du Geer, l’ETA Jean Delcour, les ateliers costumes de l’Opéra Royal de Wallonie et du Théâtre de Liège.

Le call center, la confection des kits tissus, la livraison du matériel aux couturier.e.s solidaires et la reprise des masques confectionnés seront assurés par du personnel communal des 24 villes et communes de l’arrondissement de Liège.

Les modalités de distribution (dates, lieux) de ces deux masques gratuits par habitant seront déterminées après avoir pris connaissance des prochaines décisions du Conseil National de Sécurité

D’ores et déjà, Liège Métropole remercie les citoyen.ne.s solidaires qui vont confectionner les masques, le personnel communal mobilisé et les différents acteurs liégeois qui rendent cette grande opération possible.

Pour rappel, Liège Métropole est l’ASBL qui regroupe les Bourgmestres des 24 villes et communes de l’arrondissement de Liège et une délégation de la Députation Provinciale.

Ensemble, les 24 villes et communes (Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz et Visé) coordonnent leur action de manière très rapprochée pour apporter des réponses identiques aux 625.000 citoyen.ne.s de l’arrondissement de Liège, le plus peuplé de Wallonie.

Cette coopération étroite et renforcée a permis jusqu’à présent d’appliquer les différentes normes liées à la crise du Covid 19 de manière uniforme dans toutes les communes liégeoises et d’échanger les bonnes pratiques pour rendre le meilleur service aux citoyen.ne.s. Il s’agit également d’interpeller les niveaux de pouvoir supérieurs sur les difficultés rencontrées et les solutions à impulser.