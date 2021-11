Avec la Province et la zone de police, à l’époque de la procureur Anne Bourguignon et de la ministre Laurette Onkelinx, nous avons été des pionniers dans la lutte contre les violences faites aux femmes, en étant notamment les premiers à imposer la tolérance zéro"…

Dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer et la députée Katy Firquet ont fait le point sur les actions entreprises au niveau liégeois... Depuis 20 ans déjà, Liège fait en effet figure de modèle en la matière ; la preuve avec ces diverses initiatives.

Sur le terrain

Outre les actions de sensibilisation dans le cadre de la campagne du Ruban blanc et le soutien aux partenaires du réseau contre les violences intrafamiliales, la Ville dit s’être "engagée dans les réflexions et travaux de mise en place de projets interdisciplinaires pour la protection et la mise en sécurité des personnes victimes de violences dans le couple". C’est notamment le cas grâce à la commission consultative Femmes et Ville mais aussi avec le plan Sacha, de lutte contre les violences sexistes dans les milieux festifs. Grâce au conseil de la nuit par ailleurs, Liège collabore avec les associations d’étudiants et l’Horeca…

Sans parler du plan global anti-harcèlement mis en place au niveau de la police et qui consiste à créer des situations (grâce à des policières servant d’appât) visant à mettre la main sur les harceleurs. Depuis 2019, 20 PV ont déjà été dressés grâce à ce dispositif… des personnes invitées à payer une amende ou à suivre une formation… En Belgique, depuis janvier 2020, 43 féminicides ont été enregistrés…