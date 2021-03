"Curiosités, à la découverte des trésors des Fonds patrimoniaux": tel est le nom d'une exposition qui est proposée par la Ville de Liège.

Laquelle, dès ce lundi et jusqu'au 20 août, propose de se plonger dans les Fonds patrimoniaux de cette dernière.

La Bibliothèque Ulysse Capitaine mais aussi le Centre de littérature jeunesse et graphique et le Centre de documentation et de recherche des musées en sont le coeur.



Cette exposition donne donc à voir une sélection de documents singuliers, uniques, exceptionnels et vise à présenter leur richesse, leur diversité et leur histoire.

Elle est accessible en Féronstrée de 8h30 à 17h sur réservation ou par courriel à l’adresse fonds.patrimoniaux@liege.be. Le port du masque est bien entendu obligatoire.