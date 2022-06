Au total, sur le territoire de la ville de Liège, ce sont 4 500 ménages, touchés par les inondations de juillet 2021, qui ont pu être contactés par les autorités locales liégeoises… Entre le 15 mars et le 16 avril 2022 en effet, une vaste opération de porte-à-porte a été menée par la Ville de Liège. Objectif : obtenir des réponses quant aux besoins qui restent urgents chez certaines personnes sinistrées.

"Près d’un an après les terribles inondations qui ont ravagé la région liégeoise, de nombreux ménages sont en effet toujours dans les difficultés matérielles et administratives. À travers les nombreux contacts maintenus dans les centres de proximité, le Collège a pu constater que ceux-ci n’étaient pas toujours bien informés ou en capacité d’effectuer les démarches administratives qui ouvrent droit aux différentes aides disponibles", a indiqué le Collège ce vendredi. "C’est pourquoi le bourgmestre Willy Demeyer a souhaité une aide la plus individualisée possible. À cette fin, trois opérations de porte-à-porte ont été menées dans les quartiers sinistrés d’Angleur et Chênée".

Sur les 4 500 ménages contactés, 1 800 réponses ont pu être collectées ; celles-ci mettent en évidence plusieurs besoins, dont la sollicitation du Fonds des calamités. Près de 800 ménages n’avaient pas encore introduit de demande ou avaient introduit une demande incomplète…

◦ Pour 235 cas, les agents de la Ville de Liège ont proposé à toutes les personnes s’estimant incapables d’effectuer ces démarches dans les temps de prendre en charge le formulaire et de le déposer, même incomplet, au service compétent de la Région Wallonne. "Cette manière de procéder a permis aux citoyens concernés de garantir leur droit éventuel à bénéficier d’une intervention du Fonds des Calamités. Pour 500 autres cas, un accompagnement sera mis en place pour aider les citoyens à compléter correctement leur dossier".

Autre besoin épinglé, l’aide sociale : "300 demandes de rendez-vous avec le service social communal ont été introduites et sont actuellement prises en charge". Enfin, l’aide financière… "600 personnes ont manifesté de l’intérêt à obtenir une aide pour le paiement des factures de réception de l’installation de gaz ou d’électricité".

Comme l’indique encore le Collège, ces chiffres confirment que la situation est loin d’être revenue à la normale. Les services de la Ville et du CPAS travaillent désormais au suivi des demandes exprimées par les citoyens.