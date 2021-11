Les températures vont chuter les prochains jours. Et pour faire face aux conditions hivernales, la Ville de Liège a mis en route son Plan hiver 2021-2022 dès la mi-novembre pour se terminer, en principe, à la mi-mars. Un Plan, organisé de façon précise, avec une capacité d’adaptation rapide aux conditions rencontrées, "grâce à une excellente connaissance des différents quartiers et de leurs topographies locales", souligne Roland Léonard, échevin des Travaux en charge du service Hiver.

Depuis 2020, c’est depuis la rue de la Tonne à Rocourt que les services d’épandage de la Ville de Liège partent pour déneiger les routes dès 4h du matin, avec des moyens humains importants. En tout, 124 agents communaux sont prêts à être déployés dont 65 agents affectés aux circuits prioritaires et 59 agents aux circuits secondaires. "En cas d’extrême rigueur hivernale, ce chiffre peut monter jusqu’à 300 personnes !".

Sur les 660 km de voiries que compte la Ville de Liège, celle-ci a à charge 550 km tandis que 110 km sont régionales et gérées par le SPW.

L’épandage est organisé selon deux réseaux. Le premier concerne 250 km de circuits prioritaires donnant accès aux points clés de la ville (hôpitaux, itinéraires de transports en commun, pôles économiques…). "Sept chauffeurs vont effectuer sept parcours de 35 km chacun, couvrant tous les quartiers de la Ville en même temps en 2h de temps".

Le second concerne les 300 km de voiries secondaires, traités par les trois divisions de voiries qui interviennent sur leur secteur géographique spécifique, avec des actions ciblées aux accès de bâtiments publiques, parcs, bord de quai, crèches, écoles, CPAS… "Les services fournissent également 130 bacs à sel pour les voiries à forte déclivité afin de permettre aux citoyens de déneiger devant leurs habitations", précise l’échevin.

22 véhicules

En termes de moyens logistiques, la Ville dispose de 22 véhicules adaptés, dont 9 camions avec grandes épandeuses de 5 m3, 10 épandeuses de 1m3 montées sur camionnettes, et deux véhicules 4x4 munis d’une lame. "Ces derniers sont spécifiquement destinés au déneigement des voiries très étroites et des piétonniers". À noter que cette année, l’entretien des cheminements pour les piétons et les cyclistes ainsi que les Ravel sera facilité par l’acquisition de deux brosses à neige montées sur des balayeuses. Pour ces axes, la Ville de Liège utilisera pour la première fois du saumure (mélange de sel solide et d’eau).

La Ville dispose d’une provision globale de 4000 tonnes de sel mobilisable au besoin, avec une consommation moyenne de 2000 à 2500 tonnes pour les dernières années. Enfin, l’échevin rappelle que le déneigement est l’affaire de tous. "Chaque citoyen a le devoir de déneiger son trottoir et de ne pas jeter de la neige sur la chaussée ou de l’eau".

En cas d’urgence, n’hésitez pas à composer les numéros suivants : 04/238.334.00 (échevinat) et 04/238.33.88. (Allô Maintenance).