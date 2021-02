C'est le directeur général du festival qui l'a annoncé, avec regret, dans un communiqué adressé samedi soir. Cette année encore, il n'y aura pas de festival du film policier en Cité ardente!

"Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons plus ne pas décider... Les échéances sont désormais trop proches et les perspectives trop faibles. Pour la 2e année consécutive, nous sommes donc contraints de vous annoncer, avec regret, l’annulation de l’édition 2021 du festival du film policier de Liège, prévue initialement du 6 au 9 mai prochains", précise Cédric Monnoye.

En effet, même si, en étant optimiste, on pourrait espérer la réouverture des salles de cinéma à cette date, "nous pensons que les mesures sanitaires qui seront imposées ne nous permettront pas de rejoindre les objectifs d’échanges, de partages, de rencontres et de fêtes qui font l’ADN de notre événement cinématographique depuis 15 ans", a-t-il souligné.

Et d'ajouter que dans le cadre du festival du film policier de Liège, également, il sera nécessaire de se réinventer... "Nous estimons que la crise a désormais irrémédiablement modifié les habitudes dans notre secteur et qu’il conviendra de revenir avec une vision neuve du festival permettant de rencontrer les nouvelles attentes du public et de la profession, tout en poursuivant notre objectif identitaire : la promotion du cinéma à travers le genre policier et le grand écran".

Le rendez-vous est donc, d'ores et déjà, fixé en 2022... "Plus que jamais déterminés à vous surprendre", conclut Cédric Monnoye.