Deux semaines après la première Task force mobilité liégeoise, dont l’objectif est de favoriser l’essor du vélo à Liège en cette période où les transports en commun risquent d’être moins utilisés, les premières mesures effectives ont été communiquées… 28 voiries deviennent des "rues cyclables".

Particularité de ces rues ? "Le comportement des véhicules motorisés est subordonné à celui des cyclistes", précise-t-on à l’échevinat de la Mobilité de Gilles Foret. Ce qui implique que le cycliste peut donc occuper pleinement l’espace, que le dépassement des cyclistes est interdit et que la limite y est fixée à 30 km/h.

Les rues concernées sont les quais Sainte-Barbe, des Tanneurs, de Gaulle, Marcellis (entre le quai Churchill et la rue des Fories), les rues Saint-Gilles (entre le boulevard d’Avroy/et la rue Louvrex), Hors-Château, Puits-en-Sock, des Vennes (entre la rue Natalis et le boulevard de Laveleye), de Fragnée, de Fétinne, Sainte-Marguerite, Saint-Séverin, Léon Mignon, de la Régence, de l’Université, Saint-Léonard (entre la place des Déportés et la rue Laport) Lamarck, Bonne Nouvelle, Jonruelle, Mathieu Laensbergh, Vivegnis, Macors, des Vignes, du Biez, Joseph Marcotty, des Aguesses, Henri Dunant et du Vallon.

Pour matérialiser ce statut, on y retrouve des signaux F 111 et F 113 portant la mention "rue cyclable".

L’autre mesure qui devient effective est le placement de panneaux de signalisation B 22 et B 23 à 34 carrefours. Ces panneaux, placés sur les feux de signalisation, permettent aux cyclistes de franchir un feu rouge soit pour effectuer une manœuvre de tourne à droite (signalisation B 22), soit pour poursuivre un mouvement tout droit (B 23).

"L’objectif de ces mesures est ici aussi de faciliter la circulation des cyclistes et donc d’encourager ce mode de déplacement. Ces panneaux évitent aux cyclistes des arrêts pénalisants et donc une perte de temps". Selon les évaluations menées dans des pays où ce dispositif existe, ces mesures n’engendreraient pas d’accident supplémentaire.