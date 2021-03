Mobilité ProVélo, le Gracq, la Cyclerie, Rayon 9 et bien d’autres… suivez le guide liégeois.

L’univers du deux-roues en Cité ardente est en pleine éclosion… depuis toujours en effet, le vélo a tenu une place chère dans le cœur de certains Liégeois mais, ces dernières années, avec l’appui d’une politique communale plus proactive en la matière, les acteurs du vélo constatent eux aussi un changement dans les mentalités. Le cycliste a indéniablement sa carte à jouer dans les rues de Liège. Son mode de déplacement - plus efficace que bien d’autres en milieu urbain - n’est plus marginalisé, que du contraire. Et avec l’arrivée du tram qui, disons-le, reléguera la place de la voiture à sa portion congrue sur certains axes, le cycliste s’apprête à faire une échappée digne des plus grands grimpeurs.

Mais cet engouement soudain risque paradoxalement de complexifier la donne pour celui qui désire s’intéresser à la matière… au risque de le faire pédaler dans la semoule lorsqu’il s’agira de trouver "pédale" à son pied. Comment s’y retrouver dès lors ? Un outil tout à fait adéquat vient de naître, du "milieu cycliste" lui-même : cette plateforme inédite et unique, Liegeavélo.be, qui rassemble tous les acteurs concernés et qui offre une vue quasi exhaustive sur les services offerts à Liège.

Un lien unique

Aujourd’hui, Vélocité permet à chacun de louer un vélo à tarif avantageux (plus de 1 000 vélos sont ainsi proposés et gérés par Pro Velo). La Ville de Liège a aussi instauré plusieurs dizaines de rues cyclables, développe des pistes suggérées et travaille à la finalisation d’itinéraires, supprimant çà et là les points noirs du réseau. Mais que faire lorsqu’on désire réparer son vélo, acheter du "petit" matériel, découvrir des promenades, obtenir des conseils sur l’achat de vélos électriques… ? Consulter Liegeavelo.be !

"L’objectif avec cette nouvelle plateforme est vraiment de montrer la diversité qui existe à Liège", nous explique Sébastien Biet, coordinateur de Pro Velo à Liège, "et lorsqu’on met tout bout à bout, on se rend compte de toute la richesse du secteur". Et de démontrer par la même occasion "le niveau de cyclabilité de la ville", observe-t-il. "Ici, on offre une fenêtre sur l’écosystème du vélo à Liège", poursuit Guillaume Kerckhofs, attaché à la cellule mobilité de Liège, "vélotafeur" au quotidien et fondateur du club bikes against the machine.

Sur la piste des locaux…

Entre le Point vélo de la gare des Guillemins - où on répare, conseille, entretient et vend toutes sortes de vélos - et les locaux de la Cyclerie, garage underground du deux-roues en Outremeuse, il n’y a que quelques minutes à coups de pédales. Et des services identiques ? "Non, complémentaires", assure Sébastien Biet.

Ici en effet, Gilles, Yves et Thomas travaillent comme des pros, mais à l’ancienne