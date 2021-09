Un Liégeois âgé de trente ans a bénéficié d'une suspension du prononcé après avoir sexuellement agressé sa voisine lorsqu’il habitait à Fléron. Les faits se sont produits dans la nuit du 22 décembre 2019. Ce soir-là, une jeune fille rentrait chez elle après avoir passé une soirée avec des amis. À son retour, elle a rencontré son voisin qui habitait au premier étage alors qu'elle se trouvait au deuxième étage. Elle a expliqué que lorsqu'elle est montée vers son appartement, son voisin l’a suivie jusque chez elle. Les deux protagonistes ont parlé de futilités et lorsqu'elle a voulu fermer la porte, le suspect est entré chez elle. Directement, il l'a entravée avec sa main gauche contre le radiateur du hall d'entrée. Il a placé sa main sous sa jupe et a déchiré ses bas. Il lui a introduit plusieurs doigts dans son intimité. L'homme se frottait contre elle avec ses parties intimes alors qu'il avait abaissé son pantalon jusqu’aux genoux.

Elle a ajouté qu'elle lui avait dit que si lorsqu'elle avait compté jusqu'à cinq, il n'était pas parti, elle appellerait les secours. Elle a ensuite ouvert la porte et le suspect est parti. La jeune femme a évalué la durée de l'agression à environ une heure. Elle a expliqué qu'après ces faits, elle avait contacté sa mère chez qui elle s'était rendue. Les policiers ont précisé que la plaignante paraissait encore choquée au moment de son audition. Le suspect a été directement entendu concernant ces accusations. Il a nié avoir commis ce dont il était accusé. Il a confirmé avoir rencontré sa voisine alors qu’ils revenait chacun de sortie. Il a déclaré qu’ils ont fumé une cigarette à l'extérieur puis qu'ils étaient montés vers leurs appartements. Il a reconnu qu’ils avaient flirté et qu’ils s'étaient embrassés.

Il a expliqué qu’ils se tournaient autour depuis qu'elle avait quitté son compagnon. Il a déposé des messages envoyés par la jeune fille dans les mois qui ont précédé la nuit des faits. Mais vers neuf heures du matin, le lendemain des faits, il lui a envoyé un message sur le réseau social Snapchat. Elle lui a répondu que que ce qui lui avait fait était inadmissible, qu’elle lui avait demandé d'arrêter plusieurs fois et qu'il avait continué. Elle lui a également déclaré qu'il ne poserait plus jamais la main sur elle. Plusieurs heures plus tard, il a répondu sur Messenger qu'il venait de voir son message et qu'il ne savait plus où se mettre et qu'il était vraiment sincèrement désolé. La jeune fille présentait des traces compatibles avec ses dires. Le tribunal a estimé que peu importe qu’ils aient flirté avant, que le trentenaire avait agi sous la contrainte car la jeune femme lui avait déclaré son intention de ne pas accepter ce qu’il faisait.