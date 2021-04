Social Une mise à disposition gratuite de bâtiments jusqu’en 2045 a été votée par le conseil.

On le sait, la problématique des violences intrafamiliales est tapie dans toutes les couches de notre société et, malheureusement, la situation de crise sanitaire et de confinement n’a fait que gonfler des chiffres déjà incomplets.

Au regard de cette réalité, lors du dernier conseil communal de Liège, les élus ont décidé d’acter une aide matérielle qui devrait participer à l’aide aux victimes de violence familiales : Liège va mettre gratuitement à disposition des bâtiments destinés à héberger les activités du Collectif liégeois contre les violences familiales et l’exclusion (CVFE). "Une partie des locaux va faire l’objet d’importants travaux afin de répondre aux normes de sécurité et de confort indispensables à un accueil digne des personnes en situation de violences familiales", expliquent les autorités ce vendredi. "La Ville prendra également à sa charge les frais d’énergie ainsi que les frais liés à la téléphonie et à la modernisation de la ligne d’appel d’urgence de l’association".