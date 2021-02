Au début du mois de décembre dernier, la Ville de Liège, en collaboration avec le restaurant Et les Copains (2, rue du Palais), a mis en place le projet Copains à bord.

L’objectif était double, d’une part permettre à des jeunes porteurs d’un handicap de s’insérer dans le monde socioprofessionnel, et d’autre part, venir en aide aux étudiants en leur permettant d’accéder à des repas sains à 1 euro via un Take away solidaire.

Aujourd’hui, Julie Fernandez-Fernandez, l’échevine liégeoise en charge de la jeunesse, interpellée par les diverses réalités et difficultés rencontrées par les étudiants, a souhaité que ce projet évolue grâce à l’action de la Ville et de deux ASBL.

Accès à une hygiène de base

Tout d’abord, l’hygiène étant un besoin essentiel, il est apparu comme primordial à l’échevine de permettre aux étudiants qui, pour des raisons diverses n’en ont pas les moyens, d’avoir accès à une hygiène de base. C’est la raison pour laquelle l’ASBL CRH va mettre à disposition des étudiants qui viennent chercher des repas, des kits d’hygiène à 1 €. Ces kits seront notamment composés de gel douche, de shampoing, de dentifrice et de papier toilette.

Par ailleurs, la précarité menstruelle est une réalité pour beaucoup de femmes, et en particulier pour les étudiantes. Or ces produits habituellement appelés d’hygiène féminine représentent bien souvent un coût non négligeable. Ainsi, les FPS (Femmes Prévoyantes Socialistes) et leur opération sang soucis ont proposé à la Ville de Liège de mettre à disposition des étudiantes liégeoises des protections hygiéniques gratuitement, pour celles qui en auraient la nécessité.

Dès lors, les étudiants qui viennent chercher des repas au Take away solidaire Copains à bord auront désormais également l’opportunité de disposer de produits de soin de base et, pour les étudiantes, de protections hygiéniques. Cela permettra ainsi de lutter davantage contre la précarité étudiante.

Pour rappel, les étudiants ont la possibilité de venir chercher un repas à 1 € au restaurant Et les Copains grâce aux moyens dégagés par la Ville et la Ministre fédérale des Grandes Villes.

Ces étudiants peuvent réserver un repas trois fois par semaine en contactant le Call center Liège solidaire (0800/43 436), via l’adresse mail du Centre J (centrej@liege.be) ou via leur Messenger (www.m.me/centrej.mado).