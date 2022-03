Swissport Basé à Liege Airport, Belgium Airport Services vient d’être acheté par Swissport International AG.

L’entreprise suisse, leader mondial de la gestion du fret aérien, détient désormais 100 % de BAS, augmentant ainsi sa capacité totale d’entreposage et de manutention de plus de 40 % en Belgique.

Swissport International AG (Swissport) a finalisé avec succès l’acquisition complète de Belgium Airport Services, un jeune fournisseur de services de fret aérien avec une implantation très importante à l’aéroport de Liège. Les deux entreprises exploitent, à elles deux, des centres de fret d’une capacité combinée de 76 000 m² en Belgique, dont environ la moitié à l’aéroport de Liège.

“Je suis très enthousiaste à l’égard de cette coopération entre Swissport et BAS à l’aéroport de Liège, une plate-forme de fret aérien de renommée mondiale”, déclare Jan van Engelen, Directeur de l’Europe Continentale chez Swissport. “Cela positionne Swissport comme un partenaire encore plus fort pour les compagnies aériennes et les transitaires à Liège et dans l’ensemble de la Belgique. Swissport continuera à investir dans le développement de son activité cargo en tant que pilier stratégique, en Belgique et au-delà. À Amsterdam, par exemple, nous ajoutons un centre de fret aérien supplémentaire, ce qui augmente considérablement notre capacité à l’aéroport de Schiphol.”

Avec BAS, Swissport dispose désormais d’un portefeuille de clients élargi attrayant et bien établi qui comprend des compagnies aériennes et des prestataires de services logistiques tels que El Al, Turkish Airlines, le groupe Hongyuan et bien d’autres.

Dans un premier temps, BAS sera gérée comme une entreprise autonome afin de garantir la cohérence du service pour ses clients. L’équipe de management opérationnelle de BAS restera en charge de la gestion des activités, et les conditions d’emploi et de travail seront également maintenues. À un stade ultérieur, les services seront intégrés et consolidés sous la marque Swissport.

“Les volumes de fret ont explosé et l’espace d’entreposage est donc crucial”, continue Dimitri Bettoni, Directeur Général de Swissport Belgium. “Belgium Airport Services est une société très performante, qui exploite une installation de fret assez importante en bord de la piste (airside), adjacente à notre installation existante à Liège, ainsi que deux entrepôts supplémentaires de deuxième ligne. Avec cette acquisition, Swissport ajoute plus de 40 % à son réseau d’entreposage belge, qui s’élève désormais à 76 000 m².”

L’activité de fret aérien de Swissport a enregistré des résultats positifs pendant la majeure partie de 2020 et particulièrement en 2021. En 2021, des marchandises totalisant un record de 5,1 millions de tonnes (2019 : 4,6 millions de tonnes) ont transité par plus de 100 centres de fret aérien. Il s’agit d’un record absolu et d’une augmentation d’environ 10 % par rapport aux niveaux de 2019 avant COVID. À la fin de l’année 2021, Swissport opérait dans 119 centres de fret aérien.