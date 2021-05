Liege Airport a clôturé l'année 2020 sur un bénéfice et un chiffre d'affaires en forte hausse, Sur les 11,275 millions d'euros de bénéfice à affecter, un peu plus de 5 millions d'euros, soit 40% du résultat, a été versé en dividende aux actionnaires. "Pour l'exercice 2020 et pour la première fois, Liège Airport avait l'obligation de présenter des comptes consolidés regroupant les activités de ses deux filiales, l'une active dans la sécurité, Liège Airport Security, et l'autre dans l'immobilier, Liege Airport Business Park", explique son porte-parole Christian Delcourt.

Le chiffre d'affaires de l'an dernier est de 51,2 millions d'euros, contre 44 millions en 2019. C'est une augmentation de 16,3%. Le bénéfice consolidé après impôts s'établit, lui, à 14,3 millions d'euros contre 7,6 millions d'euros un an plus tôt.

Les comptes annuels 2020 se clôturent par un bénéfice à affecter, après transfert aux réserves immunisées, de 11,275 millions d'euros. De cette somme, 563.785,12 euros ont été affectés à la dotation à la réserve légale et un montant de 5.198.580,97 euros (40% du résultat) a été versé à titre de dividende aux actionnaires. Le solde de 5.513.336,34 euros est, lui, reporté afin de faire face aux investissements des prochaines années.

"Et ils seront nombreux", commente Christian Delcourt, avant de noter que la filiale immobilière de Liege Airport est enfin arrivée à l'équilibre, suivant la trajectoire stratégique dessinée il y a plusieurs années.

La croissance en termes de tonnage constatée l'année dernière à la suite de la crise du coronavirus semble par ailleurs se poursuivre cette année. Pour les 4 premiers mois de 2021, la progression des volumes en transit par Liege Airport s'est ainsi poursuivie avec 452.793 tonnes transportées, contre 308.273 tonnes entre janvier et avril 2020, soit une augmentation de 47%.

Les vols de nuit sont stables, tandis que ce sont quasi exclusivement des vols de jour qui portent la croissance et qui sont des mouvements intercontinentaux, précise encore le porte-parole de l'aéroport.