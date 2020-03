Offerts par le Fondation Alibaba, ils devraient prendre la direction de l'Italie

Vendredi soir vers 22h, un avion ASL en provenance de Hangzhou a atterri à Liege Airport. Il transportait du matériel pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus. Plus de 500.000 masques ont été débarqués et seront envoyés en Italie.

Cette première opération de solidarité sera suivie d’autres puisque ce sont 2 millions de masques et plus de 100.000 kits de tests qui sont donnés par la fondation Jack Ma (le fondateur d'Alibaba) et la fondation Alibaba pour l’Europe.

Il y a plusieurs semaines, des avions sont partis de Liege Airport pour la Chine avec des tonnes de médicaments et de matériel pour les hôpitaux chinois. C’est maintenant au tour de la Chine d’aider l’Europe.

La Belgique, partenaire européen de la plateforme de commerce électronique mondiale (eWTP) dirigée par Alibaba, joue un rôle essentiel dans le cadre de cet effort de secours, avec le centre de logistique aéroportuaire de Liège qui permet une distribution efficace des équipements à travers l'Europe, soulignent la Fondation Alibaba, la Fondation Jack Ma, Liège Airport et l'Agence wallonne aux exportations et aux investissements étrangers (Awex) dans un communiqué .

D'autres vols similaires devraient suivre dans les prochains jours.

Vendredi, Jack Ma avait annoncé un don de 500.000 kits de test et d'un million de masques aux Etats-Unis pour les aider dans la lutte contre le nouveau coronavirus.