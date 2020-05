Les secteurs de la santé qui reprennent ce lundi en seront équipés.

Ce lundi 18 mai, de nombreux services de santé et de soins entameront une reprise de leurs activités. "Ce sera notamment le cas pour des psychologues et autres travailleurs ambulatoires de la santé mentale, les transports médico-sanitaires non-urgents, plusieurs aides familiales ou encore les centres de plannings familiaux et certains acteurs de la promotion de la santé qui effectuent notamment des dépistages pour les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH", précise-t-on au cabinet de la ministre de la Santé Christie Morreale.

La bonne nouvelle, c'est donc ce don de 100.000 masques chirurgicaux qui attendra ces professionnels de la santé et de l’aide à la personne ; ceux ci sont offerts par l’aéroport de Liège (50.000) et l’ambassade de Chine (50.000) à la Wallonie.

"Nous faisons transiter des millions de masques pour la Belgique, l’Europe et même l’Afrique, il est fondamental d’aider la Wallonie et les soignants. Le bien-être des familles, la sécurité des professionnels de la santé sont importants pour Liege Airport", a indiqué Luc Partoune, CEO de Liege Airport.

La Wallonie a décidé de répartir ce don de masques chirurgicaux prioritairement destinés aux professionnels de la santé, aux secteurs qui ont reçu moins de matériel de protection durant la crise car leurs services étaient soit fortement ralentis, soit à l’arrêt.

Ces 100.000 masques seront acheminés ce vendredi vers ces structures qui relèvent des compétences de la Wallonie grâce à l’aide des cinq Gouverneurs de Provinces.