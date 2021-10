Cette 8e édition des Awards Payload Asia récompensait les meilleurs dans l'industrie du fret aérien, dont les transporteurs mondiaux, les aéroports et les fournisseurs logistiques. De quoi réjouir la direction de l'aéroport liégeois...

"Nous sommes très fiers d'avoir obtenu ce titre et nous tenons à remercier les membres du groupe qui ne cesse de s’agrandir : les ‘Liege Airport Supply Chain Heroes’. Il s’agit de tous les travailleurs et partenaires de Liege Airport qui permettent d’assurer, 24h/24 et 7j/7, le transport de vaccins et d’équipements de protection individuelle vers les hôpitaux du monde entier. Ils traitent également le fret e-commerce vers les consommateurs européens jour et nuit. Cette pandémie nous a rappelé l'importance cruciale de ce secteur et nous sommes fiers d’en faire partie", a déclaré Bert Selis, VP Commercial Cargo & Logistics. "2021 est une nouvelle année historique et exceptionnelle pour notre aéroport", ajoute Bert Selis. "Le mois dernier, nous avons transporté 1 million de tonnes de fret, ce qui représente une croissance de près de 40 % depuis le début de l'année. En 2020, nous avons construit un entrepôt de première ligne d’une surface de 25.000 m2 et le mois dernier, c’est un entrepôt de 30.000 m2 qui est devenu opérationnel et qui est exploité par Cainiao et WFS. Cette capacité croissante confirme notre rôle de hub e-commerce, au service par exemple du double 11, l'évènement promotionnel d'Alibaba".

Lors de sa soirée annuelle de remise des prix à Singapour, Payload Asia a une nouvelle fois couronné Liege Airport en tant que "Meilleur aéroport européen pour 2021".