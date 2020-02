L'actionnaire majoritaire Nethys-Ethias-Belfius veut revoir la gouvernance de la société

A l’occasion de la réunion de son conseil d’administration de ce 11 février 2020, NEB (Nethys-Ethias-Belfius) a décidé de passer en revue les plans stratégiques et les perspectives de ses principales participations, dont Liege Airport.

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’heure de la reprise en main a sonné…

NEB qui est l’actionnaire majoritaire de l’aéroport a donc pris plusieurs décisions.

Ainsi, afin de remplir les mandats qui sont vacants au sein du conseil d’administration de l’aéroport, NEB va proposer la désignation de Cécile Flandre et de Stéphane Burton pour entrer au conseil d’administration et au comité d’audit de la société.

Cécile Flandre est la CFO d’Ethias et Stéphane Burton est le CEO de Sabena Aerospace.

En outre, dans le prolongement de la demande déjà formulée, NEB souhaite que la mission Forensic, menée par Deloitte que Nethys a initiée dans ses participations les plus importantes démarre rapidement au sein de Liege Airport et que cette mission soit pilotée par le comité d’audit de la société.

NEB propose également aux autres actionnaires de la Liege Airport de revoir la gouvernance de la société pour aboutir à un conseil d’administration plus restreint (12 membres maximum) qui travaillerait avec le support de deux comités spécialisés dont l’un pour l’audit et l’autre pour les nominations et rémunérations pour garantir un développement ambitieux de Liege Airport ;

Selon NEB, cette proposition aboutirait à ce que NEB propose 6 administrateurs, dont le président disposera d’une voix prépondérante en cas de partage des voix. Dans ce cadre, NEB proposera des candidats qui ont une expérience dans les domaines aéronautiques, financiers, industriels ou immobiliers et des candidats qui disposent d’une connaissance et d’un attachement marqué au développement économique et social du bassin liégeois et de la Wallonie. Le président de l’actuel CA, José Happart serait en ligne de mire…

Dans la foulée, NEB proposera à ADP (Aéroport de Paris) et à la Région wallonne, les deux autres actionnaires, de se concerter sur le choix des administrateurs pour aboutir à un conseil d’administration composé de douze personnes hautement compétentes et disponibles pour garantir un développement ambitieux de Liege Airport.