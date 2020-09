Quelles sont les intentions à Ans face aux nuisances sonores générées par l’activité à Liege Airport qui, selon des citoyens, semblent augmenter ? C’est la question qui a été posée à la majorité ansoise, mercredi soir au conseil communal, par les groupes d’opposition Ecolo et Défi. En plus de plaintes émanant d’habitants d’Ans, ils se sont appuyés sur le fait qu’Awans, commune voisine, a décidé d’introduire une action en justice contre Liege Airport, estimant que le nombre d’avions qui décollent vers Awans, et donc également vers Ans, est supérieur à ce qui était prévu…

Le bourgmestre d’Ans est, lui aussi, régulièrement interpellé au sujet de nuisances générées par l’aéroport. D’ailleurs, du côté de la Sowaer (société wallonne des aéroports), on ne nie pas que cela puisse être le cas… En effet, sur les quelques dernières années, le pourcentage des décollages vers Ans/Awans aurait doublé, passant ainsi de 15 à 30 % en raison de la direction des vents… Il apparaît également qu’il y a eu une augmentation de gros-porteurs, modifiant ainsi la perception par l’oreille et par l’œil…

"À notre connaissance, le dernier plan d’exposition au bruit date de 2017, sur base de chiffres de 2015. Nous sommes en 2020 et ce plan d’exposition au bruit n’est pas actualisé alors qu’il est prévu qu’il le soit tous les trois ans, a répondu le bourgmestre d’Ans, Grégory Philippin. À ce stade, donc, nous demandons une actualisation urgente de ce plan. Et une fois que cela sera fait et si le ressenti des gens est confirmé, on envisagera à ce moment-là la manière de prendre attitude. On pourrait ainsi réclamer la modification des zones d’exposition au bruit et donc des compensations pour les citoyens impactés par les nuisances sonores."

À Ans, dès lors, on souhaite pouvoir se prononcer sur base de données actualisées. Un courrier en ce sens a été adressé à la Sowaer et au ministre wallon compétent.