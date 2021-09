Alan D., 43 ans, un ancien enquêteur à la police judiciaire spécialisé dans les faits de mœurs devenu expert psychologue auprès des tribunaux, a comparu détenu devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre d’une vingtaine de viols commis sur des jeunes filles qui pensent avoir été droguées.

En effet, elles ont expliqué qu’après avoir bu une boisson servie par l’intéressé, elles ont eu un trou noir. Elles se sont réveillées vaseuses, avec un sentiment de mal-être et des douleurs. Lors d’une perquisition, les enquêteurs ont retrouvé des dizaines de supports enregistrés classés par les prénoms des jeunes filles avec des sous-titres comme "drug" ou encore "fuck".

Elles n’étaient pas au courant qu’elles avaient été enregistrées et ne se souvenaient de rien ! Lors du visionnage des images, elles n’ont pas reconnu leurs voix, mais encore moins les pratiques sexuelles qu’elles avaient l’habitude d’avoir.

En effet, elles étaient attachées, avaient les yeux bandés et Alan utilisait des sex-toys qu’elles n’ont pas reconnu utiliser. Elles ont expliqué que dans leur état normal, elles auraient refusé les pratiques sexuelles auxquelles il s’est adonné sur elles.

Elles ont expliqué s’être senties dans un état anormal et ne plus réussir à lui résister avant de perdre conscience. Il détenait également des images pédopornographiques. L’homme travaillait dans un cabinet d’expertise bien connu. Les victimes ont d’ailleurs expliqué que l’intéressé, par sa fonction, était au-dessus de tout soupçon.

C’est pour cette raison qu’elles lui ont fait confiance. Il doit répondre d’attentats à la pudeur, d’administration de substance et de viol sur une vingtaine de victimes pendant des années. Il doit aussi répondre d’en avoir filmé à leur insu. "Il s’agissait de relations consenties", a déclaré le détenu.

Il a déclaré à une jeune femme qu’il l’avait droguée avec du GHB récupéré lors d’une perquisition. "C’était un jeu de rôle", a-t-il expliqué. Il a nié avoir drogué les jeunes femmes. "Je n’ai jamais forcé la main à qui que ce soit." Parmi les victimes se trouve une jeune fille qu’il a entendue dans le cadre d’un viol similaire à ce qui lui est reproché aujourd’hui… Il a nié les viols, reconnu des attentats à la pudeur sur la jeune femme de son entourage et avoir filmé certaines jeunes femmes à leur insu. "J’ai énormément de regrets par rapport à cela et je n’imaginais pas l’impact que cela pouvait avoir sur elle." Une autre audience est prévue pour le réquisitoire et les plaidoiries.