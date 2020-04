En outre, suite au coronavirus, toutes les manifestations et autres spectacles du Trocadéro de Liège sont annulés ou reportés.

Après avoir consulté la loi fédérale pour y connaître les modalités mises en place pour d'éventuels remboursements des places, vous pourrez envoyer vos questions et demandes de remboursement uniquement à l'adresse suivante: remboursement@troca.be.

Les spectacles suivants sont annulés et seront remboursés après la fin du confinement:



Les Sullons

Le Festival de Théâtre amateur

Les spectacles suivants sont reportés:

CAUET : date encore inconnue

BROKERSS : le 21 septembre

Leona Winter : date encore inconnue

100 ans de chansons françaises : 3 et 4 octobre

Booder : le 1 novembre

Galiana : 31 octobre

Troca and Friends : en attente de date

Black City / Indochine : 25 septembre

Gala 7 team : 10 octobre

Alévêque : 12 septembre

Festival de Jazz: du 10 au 13 septembre

Sara'h : 27 septembre

ImproLiégeois: en attente de date

Elvis and Chris Watson : 16 octobre

Goldman confidentiel : 19 mars 2021

• les billets de la date initiale restent valables pour la nouvelle date.