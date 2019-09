La police liégeoise a privé de liberté Samy, jeune homme de 34 ans recherché depuis plusieurs mois. Les faits remontent à début juin en effet, deux frères, Mohamed et Ahmed, circulaient près de leur domicile, rue Bouille à Liège (Amercoeur) lorsqu'ils ont aperçu deux autres hommes, dont Samy, tenter de forcer la porte d'un immeuble dont ils connaissaient les habitants. Une altercation s'en est suivie et Samy a alors sorti un couteau de sa poche avant de l'utiliser et de blesser les deux frères.

Lorsqu'il a été arrêté ce vendredi, à Liège, Samy portait toujours un couteau sur lui. Ce dernier a été reconnu grâce à des témoins... Samy a été déféré au parquet de Liège avec demande de mandat d'arrêt pour tentative de meurtre.