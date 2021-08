Venu de Rotterdam, le bateau-grue devrait retirer les deux épaves dans le courant de la semaine prochaine. Après plus d'un mois au fond de la Meuse, les deux bateaux de plus de 20 mètres de long vont bientôt être repêchés. Avec l'aide de plongeurs pour passer les sangles sous les péniches, c'est une bigue, haute de plus de quinze mètres, qui va permettre de retirer ces dernières de l'eau. Les deux bateaux ont coulé lors des importantes inondations qui ont touché la ville, alors qu'ils étaient pourtant amarrés.

Les deux péniches devraient être retirées du fleuve mercredi et vendredi prochain. Alors qu'un espace avait été délimité avec des balises pour empêcher le passage des navires aux endroits où les péniches ont coulé, la navigation sera totalement interdite entre les ponts Albert 1er et Kennedy durant le levage des deux épaves, la semaine prochaine.