Les fans de cyclisme ont marqué une croix dans leur calendrier à la date de ce dimanche 24 avril... comme chaque année en effet, la mythique doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège, sera lancée de la Cité ardente et sera de retour en fin d’après-midi, dans les rues de Liège, après que les cyclistes aient parcouru les 257,5 km de ce tracé compliqué et passant par plusieurs côtes mythiques de la région.

Dans les rues de la Cité ardente, c’est la circulation qui essayera de ne pas “coincer”. La police de la zone de Liège annonce en effet d’importantes modifications de circulation et ce, dès ce vendredi 22 avril.

Du vendredi 22 avril 2022 à 12h00 au dimanche 24 avril 2022 à 21h00, quartier des Vennes:

- L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits, « excepté véhicules autorisés » Boulevard Emile de Laveleye, le long des immeubles et sur le terre-plein à

l’opposé, dans la desserte du boulevard comprise entre l’immeuble n° 191 et la rue Paul-Joseph Delcloche.

- La circulation sera interdite à tout conducteur, excepté circulation locale rue PaulJoseph Delcloche, au départ de la rue des Vennes.

- L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits rue Paul-Joseph Delcloche, des 2 côtés, sur les 15 premiers mètres au départ du boulevard Emile de Laveleye.

Du samedi 23 avril 2022 à 7h00 au dimanche 24 avril 2021 à 21h00, quartier des Vennes :

- La circulation sera interdite à tout conducteur quai des Ardennes, pour les 2 bandes du site propre TEC, dans le tronçon compris entre le pont de Fétinne et le pont de Belle-Ile. - L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits quai des Ardennes, le long

des immeubles, dans son tronçon compris entre le boulevard Emile de Laveleye et la rue de Turin, ainsi que devant l’ancien kiosque, côté Ourthe, à l’opposé de la rue de Chaudfontaine, ainsi que Boulevard Emile de Laveleye, des 2 côtés, dans son tronçon compris entre le quai des Ardennes et l’avenue Reine Elisabeth. Stationnement également interdit : rue de Londres, des 2 côtés, dans son tronçon compris entre le quai des Ardennes et l’avenue du Luxembourg.

Le samedi 23 avril 2022 de 8h00 à 19h00, quartier des Vennes :

- L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits quai des Ardennes, dans son tronçon compris entre le pont de Fétinne et le pont des Grosses Battes ; avenue Albert Mahiels, dans sa desserte comprise entre l’avenue du Luxembourg et le quai des Ardennes ; rue de Chaudfontaine, rue de Paris, rue de Turin, rue de l’Amblève, rue Hubert Désamoré, des 2 côtés, sur les 20 premiers mètres au départ du quai des Ardennes, pour la création de zones de sécurité et de demi-tours dans les voiries mises en double sens de circulation.

Le samedi 23 avril 2022 de 10.00 à 19.00 heures, quartier des Vennes :

- La circulation sera interdite à tout conducteur quai des Ardennes, dans son tronçon compris entre le pont de Fétinne, la rue des Vennes et le pont des Grosses Battes ; quai Mativa, pour la bretelle donnant accès au quai des Ardennes ; rue de Londres, dans son tronçon compris entre le quai des Ardennes et l’avenue Reine Elisabeth ; boulevard Emile de Laveleye, dans son tronçon compris entre le quai des Ardennes et l’avenue Reine Elisabeth, pont de Belle-Île, au départ du quai des Vennes.

- La circulation sera interdite à tout conducteur, « excepté Circulation Locale », l’artère sera signalée « voie sans issue » et la circulation y sera admise dans les deux sens rue de Chaudfontaine, rue de Paris, au départ de l’avenue du Luxembourg en direction du quai des Ardennes ; rue de Turin, rue de l’Amblève, au départ de l’avenue Reine Elisabeth en direction du quai des Ardennes ; rue Hubert Désamoré, au départ de la rue des Vennes en direction du quai des Ardennes.

DÉVIATIONS et ITINÉRAIRES de TRANSIT entre 10h00 et 19h00 : Vu la fermeture du quai des Ardennes entre les ponts des Grosses Battes et de Fétinne, des itinéraires de déviation seront mis en place afin d’accéder au Centre commercial Belle-Ile : - Le trafic venant de Chênée sera redirigé via la rue des Vennes et le pont des Grosses Battes pour rejoindre le site via les accès côté A602 ; - Le trafic venant du pont de Fragnée et de l’avenue Mahiels seront redirigés via le square Gramme et le quai du Condroz afin d’accéder au site.

Le dimanche 24 avril 2022 de 5h00 à 21h00, quartier des Vennes :

- La circulation sera interdite à tout conducteur : quai des Ardennes, dans son tronçon compris entre le pont de Fétinne, la rue des Vennes et le pont des Grosses Battes ; quai Mativa, pour la bretelle donnant accès au quai des Ardennes ; rue de Londres, dans son tronçon compris entre le quai des Ardennes et l’avenue Reine Elisabeth ; boulevard Emile de Laveleye, dans son tronçon compris entre le quai des Ardennes et l’avenue Reine Elisabeth ; pont de Belle-Île, au départ du quai des Vennes. - La circulation sera interdite à tout conducteur, « excepté Circulation locale ». L’artère sera signalée « voie sans issue » et la circulation y sera admise dans les deux sens: rue de Chaudfontaine ; rue de Paris, au départ de l’avenue du Luxembourg en direction du quai des Ardennes ; rue de Turin ; rue de l’Amblève, au départ de l’avenue Reine Elisabeth en direction du quai des Ardennes ; rue Hubert Désamoré, au départ de la rue des Vennes en direction du quai des Ardennes.

- L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits : quai des Ardennes, dans son tronçon compris entre le pont de Fétinne et le pont des Grosses Battes ; avenue Albert Mahiels, dans sa desserte comprise entre l’avenue du Luxembourg et le quai des Ardennes ; rue de Chaudfontaine ; rue de Paris ; rue de Turin ; rue de l’Amblève ; rue Hubert Désamoré, des 2 côtés, sur les 20 premiers mètres au départ du quai des Ardennes, pour la création de zones de sécurité et de demitours dans les voiries mises en double sens de circulation.

Le dimanche 24 avril 2022 de 7h00 à 11h00, sur le parcours du départ de la course :

- L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits par signaux routiers E3 : - rue des Grands Prés, des deux côtés de la chaussée, dans son tronçon compris entre la rue de Beaufraipont et la rue d’Embourg. - rue d’Embourg, des deux côtés de la chaussée.

Le dimanche 24 avril 2022 de 7h00 à 21h00, près du parc de la Boverie :

- L’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits, « exceptés véhicules autorisés » Square Jean Rey et Allée Choppin ; rue du Parc, sur 60 mètres, le long du parc de la Boverie, au départ du Square Jean Rey ; Parc de la Boverie, pour l’allée d’accès au parc côté musée, des deux côtés, au départ de la rue du Parc jusqu’au musée. - La circulation sera interdite à tout conducteur, « excepté véhicules autorisés » : Square Jean Rey et Allée Choppin ; Parc de la Boverie, au départ de la rue du Parc jusqu’au musée.

Le dimanche 24 avril 2022 de 09h00 à 10h30, sur le parcours du départ de la course :

- Le temps du passage de la caravane publicitaire, le temps du passage du peloton des coureurs et des véhicules de course, la circulation sera interdite, à tout conducteur : quai des Ardennes, le pont de Chênée, la rue de la Station, boulevard de Beaufraipont, rue des Grands Prés, rue d’Embourg, voie de l'Ardenne en direction d’EMBOURG.

Le dimanche 24 avril 2022 de 5h00 à 21h00, à Angleur et au Sart-Tilman :

- La circulation sera interdite à tout conducteur, « excepté Circulation Locale ». L’artère sera signalée « voie sans issue » et la circulation y sera admise dans les deux sens : rue Garde-Dieu, dans son tronçon entre la rue de la Dîme et le quai Gloesener.

Le dimanche 24 avril 2022 de 11h00 à 18h00, à Angleur et au Sart-Tilman :

- La circulation sera interdite à tout conducteur: rue de l’Aunaie ; rue du SartTilman, dans son tronçon compris entre la rue de l’Aunaie et le rond-point Marco Polo ; boulevard du Rectorat, dans son tronçon compris entre le rond-point Marcel Florkin et la rue de l’Aunaie ; boulevard de Colonster, dans son tronçon compris entre la rue de l’Aunaie et le rond-point Marcel Florkin ; N63 route du Condroz en direction de Liège au départ de la limite communale de Boncelles jusqu’au rondpoint Marco Polo, au carrefour de la rue du Sart-Tilman et Corniche Saint-Jacques ; N63 Route du Condroz, dans son tronçon compris entre l’avenue du Pré Aily et la rue d’Ougrée ; rue Emile Verhaeren, dans son tronçon compris entre le tourne à gauche vers la rue Vaudrée et la rue D’ougrée ; rue d’Ougrée, dans son tronçon compris entre la rue Auguste Joiret et le quai Joseph Wouters, pour le sens Ougrée vers Liège ainsi que dans son tronçon compris entre la rue Bossy et la route du Condroz, pour le sens Liège vers Angleur ; quai Joseph Wouters ; quai Gloesner, pour le sens de circulation Angleur vers Liège ; pont de Fragnée ; Square Gramme ; pont de Fétinne.

Afin de permettre un accès, tant en entrée qu’en sortie, au quartier d’Angleur durant les périodes de fermetures hermétiques du site de course, la circulation sera admise dans les deux sens et la vitesse y sera limitée à 30 km/h : avenue du Théâtre de Verdure et rue Auguste Joiret, entre les rues de l’Hôtel de Ville et d’Ougrée.

Le dimanche 24 avril 2022, sur le parcours de l’arrivée de la course :

- Fermeture hermétique de tout l’itinéraire de course et arrivée des différentes courses. La circulation sera interdite à tout conducteur, excepté circulation locale: Corniche Saint-Jacques, dans son tronçon compris entre le rond-point Marco Polo et la rue de la Belle Jardinière ; rue de la Belle Jardinière. DÉVIATIONS et ITINÉRAIRES de TRANSIT entre 11h00 et 18h00 : L'hôpital du CHU restera accessible tant via la rue de Tilff et le boulevard du Rectorat, que via la rue du Vieux Frêne et l’avenue de l’Hôpital (accès des urgences). Les conducteurs empruntant la rive droite de la Meuse en direction de Liège/Angleur, seront invités à franchir la Meuse via le quai Mickiels et le pont d’Ougrée. Les quais de la rive gauche de la Meuse resteront ouverts en permanence à l'exception du marché dominical de la Batte qui reste fermé jusqu'à 18 heures