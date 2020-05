Comme d'autres marchés, celui de la place Xaviez Neujean reprend ce jeudi

Sur le coup de 15 h ce jeudi 28 mai, le marché du Circuit-Court, qui rencontre un certain succès à Liège depuis son lancement en 2016, a pu reprendre officiellement, comme les autres marchés liégeois. Il sera ouvert comme auparavant jusqu'à 19h.

Pour rappel, ce marché atypique proposé par l'échevinat du Développement économique à Liège a lieu les 2e et 4e jeudis de chaque mois. En cette période de déconfinement, les règles d'hygiène et de distanciation sociale sont bien sûr de mises.

En pratique, signalons que le port du masque est obligatoire pour les marchands et est recommandé pour les clients, du gel hydroalcoolique est mis à disposition pour les marchands et clients, un cheminement à sens unique avec entrée et sortie est mis en place, avec un marquage au sol et une distance de sécurité est établie entre les différentes échoppes.

"C’est un immense soulagement pour nos producteurs qui connaissent une année difficile suite à l’annulation de plusieurs manifestations causée par l’épidémie du coronavirus. Ils vont pouvoir reprendre leur activité pour le plus grand plaisir des amateurs de produits sains", signale-t-on à l'échevinat. "Sur place, vous trouverez des produits frais, fruits du travail d'une vingtaine de producteurs locaux : maraîchers, fromagers, boulangers, confiseurs se côtoient pour faire la part belle aux fruits et légumes de saisons, aux produits laitiers, aux pains et pâtisseries, à la viande et à la charcuterie… sans parler des cosmétiques, bières artisanales ainsi que des friandises ou produits issus de la ruche !"

Au niveau des principes respectés par ce marché, précisons que les aliments proposés à la vente sont produits ou transformés de manière artisanale, en Province de Liège, dans un rayon de 50 kilomètres autour de Liège et que le nombre minimum d’intermédiaires est préconisé. "Cela permet aux producteurs d’avoir une meilleure marge sur leurs produits et de proposer des prix proches de ceux de la grande distribution".

Les prochaines dates du marché en 2020 sont 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 13 et 27 août, 10 et 24 septembre et 8 et 22 octobre.