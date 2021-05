Débat Soutenue par Liège Europe Métropole, la Ville devrait bien être candidate.

Le souvenir de cette candidature est assurément l’un des plus douloureux pour le secteur culturel liégeois ; rappelons nous en effet, il y a plus de 10 ans déjà, une fièvre positive s’était emparée des nombreux acteurs culturels liégeois… celle visant à faire de Liège la capitale culturelle européenne en 2015. À la clé : un coup de projecteur inédit sur ce secteur qui, à Liège, foisonne au travers de multiples arts, des scènes musicales, théâtrales, dans l’art plastique, la danse et on en passe… des centaines d’opérateurs espéraient bénéficier de subsides européens pour faire vivre leur créations.

Un souvenir douloureux toutefois puisque l’avortement du projet (Liège n’a pas été candidate) fut vécu comme une trahison, commise par sa propre ville. Un compromis politique, voilà ce qui fut dénoncé à l’époque, lorsque Liège, se retranchant derrière une consultation populaire, a préféré ne pas poser sa candidature. Au profit de Mons disaient les observateurs.

Dix ans plus tard pourtant, le dossier refait surface et, cette fois, tout laisse penser que le consensus sera plus facile à atteindre. Ce lundi soir, en réponse à une question posée par le conseiller indépendant François Pottié, le bourgmestre Willy Demeyer et l’échevin de la Culture Jean-Pierre Hupkens, ont confirmé que la candidature serait déposée… et soutenue.