Police Entre le 15 mars 2020 et le 20 janvier 2021… la présence a domicile a eu des effets positifs.

Depuis près d’un an déjà, la Belgique et bon nombre de pays vivent une crise sanitaire qui s’est traduite, chez nous, depuis le 15 mars 2020, par plusieurs périodes de confinement, marquées par la fermeture des commerces mais également des mesures favorisant le télétravail et restreignant les déplacements.

Cette situation inédite qui est loin de faire l’unanimité a cependant des effets insoupçonnés et a priori positifs… du côté de notre police notamment. En effet, si cette dernière a endossé une charge de travail supplémentaire dans le cadre du respect des mesures sanitaires, un phénomène a, lui, drastiquement diminué : les cambriolages.

On nous le confirme à la police de Liège en effet, entre le 15 mars 2020 et le 20 janvier 2021, le nombre de cambriolage sur la zone de police de Liège (soit sur l’ensemble du territoire de la ville de Liège), a fortement diminué, passant au total de 1 388 cambriolages pour la période mars 2019 - janvier 2020, à 968 cambriolages pour la même période en 2020-2021. Une diminution de l’ordre de 30 % pour ce phénomène en Cité ardente, jamais observée par le passé. Clairement, les habitudes des Liégeois, contraints à rester chez eux, ont influencé le comportement des cambrioleurs…

"En effet, la situation actuelle a sans aucun doute eu une influence sur cette diminution", nous confirme le porte-parole de la police de Liège. "Le fait qu’un couvre-feu ait été instauré par exemple a une conséquence simple : les gens sont chez eux à partir d’une certaine heure"… Voire toute la journée avec le télétravail. "Par ailleurs, les personnes qui circulent en soirée ou durant la nuit sont plus visibles que jamais puisque les rues sont censées être désertes". Or, la visibilité, c’est l’ennemi du cambrioleur.