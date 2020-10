Le 18 juin 2020, le corps sans vie d'un homme a été repêché dans les eaux de la Meuse à hauteur du port de Plaisance situé Boulevard Frère Orban à Liège. A ce jour, cette personne n’a pas pu être identifiée.

Deux jours avant son décès, cet homme a été contrôlé par les services de police dans le quartier de la gare des Guillemins.

Cet homme pourrait être un demandeur d’asile. Il est âgé entre 20 et 30 ans. Il a les cheveux foncés, les yeux bruns et porte une fine moustache et barbe.

Les enquêteurs demandent aux associations d’aide aux réfugiés de se manifester en cas de reconnaissance de cet homme ainsi qu’aux personnes qui l’aurait côtoyé.

Si vous reconnaissez cet homme, la police vous demande de prendree contact avec elle via le numéro de téléphone gratuit 0800/30300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.be.