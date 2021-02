Le 19 mars 2020 vers 14 heures, une violente agression a été commise à l'intersection de la rue Cathédrale et de la rue Sainte-Aldegonde dans le centre-ville de Liège.

Les enquêteurs cherchent à identifier la victime. Il s'agit d'un homme âgé entre 40 et 50 ans. Il a de courts cheveux grisonnants et une barbichette grise. Il est en possession d'un étui pour un instrument de musique. Au moment des faits, il portait un pantalon noir, un T-shirt rouge, un sweat à capuche gris et un sac en tissu noir et blanc porté en bandoulière.

Il est demandé à cette personne de prendre contact avec les services de police.

Si vous vous reconnaissez ou si vous connaissez cet homme, veuillez prendre contact avec les policiers via le numéro gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.