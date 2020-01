Un vent de panique a soufflé, en ce début de semaine, sur Liège. Car soudainement, la menace du coronavirus est apparue comme potentielle en Cité ardente. En cause : des artistes originaires de la province de Wuhan en Chine, soit la province où le foyer du virus est apparu, seraient passés par Liège. Précisément, ils ont participé au nouvel an chinois organisé ici le 18 janvier dernier. Pour rappel, cette épidémie avait déjà, ce lundi matin en Chine, fait 80 victimes et plus de 2700 cas étaient déjà confirmés

Tous à l'hôpital ? Panique à bord ? Inutile de crier aux loups, peut-on aujourd'hui assurer. Face à la panique grandissante, alimentée par des rumeurs catastrophistes, la Ville de Liège a en effet communiqué ce lundi, pour rassurer. Les artistes se sont produits au Palais des Congrès mais n'ont pas défilé dans les rues.

"Samedi 18 janvier dernier, la Ville de Liège a reçu 21 artistes originaires de Wuhan afin de célébrer la tradition du Nouvel an chinois", a confirmé la Ville de Liège, "Suite aux récentes questions posées dans la presse concernant le coronavirus, la Ville de Liège tient à mentionner que ces artistes étaient en possession d’un visa délivré par les autorités diplomatiques belges et répondant aux exigences en la matière. Ces 21 artistes du Wuhan Song and Dance Ensemble se sont uniquement produits sur la scène du Palais des Congrès. Ils n’ont pas participé au défilé dans les rues de Liège, ni séjourné à Liège".

En outre, il a été confirmé que les artistes n'étaient pas malades. "Suite à un contact avec l’Ambassade de Chine en Belgique, il nous est confirmé que l’état de santé des 21 artistes est suivi et que toutes et tous se portent bien. Les personnes ayant pris part au défilé dans les rues de Liège sont des ressortissants belges ou chinois vivant en Belgique et/ou membres d’associations célébrant les traditions chinoises. Sur base de ces éléments, la Ville de Liège estime qu’il n’y a pas de raisons de s’alarmer".

Et de préciser enfin que "la Ville de Liège tient à apporter tout son soutien à la Ville de Wuhan, avec laquelle elle a entamé une coopération depuis quelques années, dont la population est durement touchée par cette épidémie et lui souhaite de sortir au plus vite de cette crise".