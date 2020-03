Des mesures de précaution sont prises...

Nous l'avons appris ce lundi matin, un policier liégeois a été testé positif au coronavirus. Rapidement, des mesures de confinement ont été prises. Au sein de la police liégeoise, certaines restrictions sont également prises afin d'éviter une propagation du virus.

"De retour d’Italie, un policier qui travaille dans les bureaux du service interventions de notre Zone a été testé positif au covid 19", nous confirme-t-on à la police de Liège. Pour l'instant, le policier infecté se porterait toutefois bien, "ses symptômes sont en effet ceux d’un rhume".

Néanmoins, des mesures s'imposaient... "Par mesure de précaution, le Chef de Corps et son Collège de direction ont demandé au collègue direct du policier infecté de rester à son domicile pendant 14 jours. De même, fort logiquement, le mess de notre Zone de Police est désormais inaccessible aux pensionnés".

On nous précise enfin à la police de Liège que, ce dimanche soir, "un sms et un mail ont été envoyés à tous les membres du personnel de la police locale de Liège pour les informer et rappeler l’importance du respect des consignes déjà mises en œuvre depuis quelques jours".