Depuis le début de la crise du coronavirus, les secteurs sont nombreux à se mobiliser pour venir en aide à ceux qui sont en contact direct avec les malades. La Défense ne fait logiquement pas exception… Cette semaine, elle achevait d’ailleurs, en province de Liège, un travail titanesque de distribution de matériel destiné au personnel soignant. Au total, ce sont 26 millions de moyens divers qui ont été distribués.

Aujourd’hui le lieutenant-colonel Guy Beckers, responsable d’une équipe de 10 personnes, salue l’effort fourni depuis plusieurs mois déjà… "Ce matériel, nous le distribuons aux différentes communes de la Province", explique le lieutenant-colonel qui salue au passage, "l’excellente collaboration que nous avons entretenu avec les services du Gouverneur".

Plus de 26 millions d’équipements de protection distribués au profit des acteurs de première ligne donc, qui se déclinent comme suit : 16,5 millions de masques chirurgicaux, 5,3 millions de gants et 1,1 million de masques FFP2, à quoi s’ajoutent d’autres éléments comme des lunettes et des tabliers.

Ces kits de protection étaient donc destinés au personnel médical et, lors de la distribution, l’objectif était de n’oublier personne… Ainsi, ce sont tant les médecins que les infirmiers et infirmières qui en ont bénéficié mais également les sages-femmes, les dentistes, les kinésithérapeutes, les logopèdes, diététiciens et ergothérapeutes. Sans oublier les infirmières à domicile bien sûr qui, depuis le début de la crise, sont en première ligne, au contact de nombreux patients.

Et le lieutenant-colonel Beckers d’exprimer encore "la fierté" qu’il éprouve face à la motivation de son équipe…