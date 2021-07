Inondations Le nettoyage représente déjà 30 m3 de déchets par habitation… et ce n’est pas fini.

Si certaines communes situées en bord de Vesdre (Pepinster, Verviers, Trooz…) semblent avoir été plus violemment touchées que Liège par les inondations du 14 et du 15 juillet, les quartiers de Chênée et d’Angleur ont, eux aussi, été frappés de plein fouet par la violence de l’Ourthe et de la Vesdre. Et aujourd’hui, le nombre de sinistrés en Cité ardente est particulièrement important… "ils sont au total 13 000", nous confirme Willy Demeyer, qui évoque aussi ces sinistrés à Jupille. Depuis une semaine déjà, les services de secours et de la Ville sont donc sur tous les fronts pour aider les victimes. Ce mercredi, le bourgmestre et la Première échevine Christine Defraigne faisaient le point sur la gestion d’une crise "qui durera sans doute des mois".

Au niveau du nettoyage, on comptabilise non pas 10 m3 de déchets par habitation sinistrée mais bien 30 m3, "soit 150 000 m3 au total". Pour évacuer ces déchets, l’aide