Gérard, 57 ans, un Liégeois encourt une peine de quatre ans de prison et une amende de 192 000 euros devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis du proxénétisme hôtelier et de la traite des êtres humains. Hubert, 64 ans, un Fléronnais, ami de Gérard qui a décidé de se lancer dans la même “activité”, encourt une peine de dix-huit mois de prison et 24 000 euros d’amende. Le parcours de Gérard est tout à fait particulier. En effet, l’homme tenait un café sur le lieu de pèlerinage de Banneux. A la suite de l’épidémie de Covid, son café aurait fait faillite et cela l’aurait, selon les dires de son avocat, décidé à se lancer dans la location d’appartements à des prostituées…

Pour ce faire, l’homme aurait décidé de louer des “smartflats.” Ces appartements étaient ensuite sous-loués à des dames qui y recevaient leurs clients. Selon le parquet, Gérard a fait de gros bénéfices grâce à ses locations alors même qu’il bénéficiait du CPAS et n’aurait rien laissé à ses créanciers lors de la faillite. Selon le parquet, il louait douze appartements situés en plein centre de Liège comme dans la rue du Pot d’Or, en Neuvice, rue de l’Université, quai de la Goffe ou encore rue Saint Gangulphe. Le parquet lui reproche également d’avoir loué des logements à des dames qui se trouvaient en séjour irrégulier sur le territoire belge. C’est pour cette raison qu’il est poursuivi pour des préventions de traite des êtres humains. “ On dit qu’il n’y a que vingt-quatre victimes, mais d’autres n’ont pas été identifiées”, a requis le substitut. “Il bénéficie du CPAS, mais fait de gros profits en travaillant pour le crime organisé, cela me pose problème”, a fustigé le ministère public.

Des écoutes ont été réalisées et il apparaît que l’homme louait les logements jusqu’à 165 euros à parfois plusieurs filles. Selon l’enquête, l’homme aurait commis ces faits entre le 1er décembre 2020 et le 3 juin 2021. Malgré tout, les enquêteurs ont retrouvé peu d’argent liquide, uniquement un peu plus de 4 400 euros au domicile de la mère de Gérard. Si la maman explique qu’une partie de l’argent est à elle, il reste 1 800 euros dont personne ne veut… En effet, Gérard dément qu’il s’agisse de son argent ! Selon le parquet, l’homme aurait mené la grande vie et aurait lui-même fait appel à des prostituées pour des services particulièrement coûteux puisqu’ils pourraient être facturés entre “200 et 400 euros l’heure…”

Quant à Hubert, il a admis qu’il s’était renseigné auprès de son ami concernant cette méthode de gagner facilement de l’argent, mais il dément être passé à l’action. La défense de Gérard a plaidé l’acquittement au bénéfice du doute en estimant que son client n’avait pas fait de profit anormal. L’avocat a également plaidé la clémence ou encore un sursis probatoire. La défense d’Hubert a plaidé l’acquittement en estimant que son client s’était renseigné mais n’avait pas eu le temps de mettre sur pied son activité. L’avocat a également plaidé la déqualification en tentative de proxénétisme hôtelier, ou le sursis probatoire pour son client qui a des antécédents de faux. Le tribunal rendra son jugement en décembre prochain.