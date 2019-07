Il a constaté une pénurie l'an dernier et a voulu y remédier...

Vendredi en fin d’après-midi, des policiers en patrouille dans le camping du festival des Ardentes, à Liège ont eu leur attention attirée par le comportement suspect d’un jeune campeur.

En effet, à leur vue, le jeune homme de 19 ans et originaire de Tervuren est rapidement rentré dans sa tente et a voulu y cacher quelque chose. Les policiers sont alors intervenus et ont décidé de fouiller les lieux et les deux occupants de la tente.

Au final, l’autre occupant de la tente, un jeune homme de 20 ans originaire de Fernelmont était en possession de quelques grammes de cannabis.

Par contre, il s’est avéré que l’autre suspect était, lui, l’heureux propriétaire d’environ 300 grammes de cannabis et d’une soixantaine de comprimés d’Ecstasy.

Les deux hommes ont été privés de liberté et ramenés au poste. Une perquisition a alors été menée à Tervuren où les policiers ont encore retrouvé quelques pilules de drogue et tout le matériel de conditionnement nécessaire pour confectionner des pacsons de cannabis.

Interrogé, le Bruxellois est passé aux aveux de vendre de la drogue et d’être venu aux Ardentes, avec cette intention. Il a en effet expliqué que l’année dernière, il avait constaté une pénurie de produits stupéfiants lors des Ardentes et s’est dit qu’il y avait des affaires à faire…

L’homme a donc été privé de liberté et déféré au parquet de Liège. Là, le magistrat de garde a mis le dossier à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt. Le jeune homme de Fernelmont a, quant à lui, été remis en liberté.