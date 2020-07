covid-19 Les dépistages façon "drive-in" reprennent pour le grand public.

Instauré pour la première fois le 4 mai dernier, le CHU de Liège relance son "depist-car". Un service mis en place afin d’augmenter la capacité de dépistage sur le site hospitalier. Ce dernier avait été suspendu le 1er juillet, pour cause d’une diminution de cas positifs ; mais 13 jours plus tard les rangs de voitures se forment à nouveau sur le site du Sart Tilman.

Deux facteurs sont liés à cette reprise : les nombreux vacanciers qui désirent se faire tester et le virus qui, au niveau épidémiologique, reprend du terrain. Il faut donc être prêts à offrir un service qui couvre le maximum de demandes.

Qui peut concrètement aller se faire dépister ? Toute personne désirant se faire tester est la bienvenue. Pour ce faire rien de plus simple : il suffit de se rendre sur place à bord de sa voiture, de suivre les indications et de faire la queue. Aucune prise de rendez-vous n’est nécessaire. Une fois la fenêtre baissée, le prélèvement sera effectué et il ne faudra attendre que 24h à 48h pour recevoir les résultats. Il faut cependant être en possession d’une prescription médicale pour être testé.