L'autorisation du recours à ces caméras est la première étape pour la zone de police de Liège...

Le Collège a annoncé avoir marqué son accord de principe sur la poursuite du dossier "Bodycam" visant à équiper une partie du personnel de la Zone de Police de Liège.

"Conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction de Police qui régit l'utilisation des caméras par les services de Police, le Chef de Corps sollicitera en effet lors du prochain Conseil communal l'autorisation, pour les membres du personnel de la Zone qui en seront équipés, de faire usage de caméras "Police" dans le cadre de leurs interventions sur le territoire communal", a-t-on indiqué au cabinet du bourgmestre Willy Demeyer

Concrètement, il s'agit de caméras mobiles portées le plus souvent sur le gilet pare-balles (bodycam) mais qui peuvent aussi être embarquées à bord d’un véhicule de Police. Des tests avaient déjà été réalisés sur la zone de police de Liège, avec le peloton anti-banditisme (PAB).

Les objectifs poursuivis avec le recours à cette technologie sont les suivants : "Améliorer la compréhension du déroulement d'une intervention et rendre compte. Grâce à l’enregistrement, le contexte d’intervention est plus clair et facilite la compréhension des tactiques et techniques mises en œuvre ; augmenter la qualité des constatations (aide à la rédaction). L'enregistrement apporte des éléments factuels qui permettent d'étayer les constatations des faits et d'en apporter les preuves ; réduire le risque de rébellions, de confrontations violentes et de plaintes non fondées ; renforcer le professionnalisme des intervenants. Anonymisés, les enregistrements peuvent être utilisés dans le cadre des débriefings opérationnels, des entraînements et des formations".

On précise encore à la Ville de Liège que ces caméras devront être visibles, comme le prévoit la loi... "c’est-à-dire soit montées à bord de véhicules de police identifiables, et soient utilisées par un policier identifiable (uniforme, brassard, carte de légitimation) avec un usage accompagné d'un avertissement oral".

Il s’agit ici de la 1ère étape du processus de validation, d’autres étapes restent à venir : concertations syndicales sur la directive d’utilisation et appels d’offres.