Un dimanche comme un autre à Liège, le marché dominical de la Batte est certes un peu plus clairsemé que d'habitude mais les habitués sont présents en bord de Meuse. Et comme chaque dimanche, la brasserie Lequet, située au bien nommé quai de la Batte, fait le plein.

Mais ce dimanche, les tout aussi célèbres boulets de Chez Lequet ont eu un goût des plus déplaisants, pour les clients présents. Comme l'ont rapporté nos confrères de la RTBF et plusieurs réseaux sociaux en effet, le patron de Chez Lequet, Marc De Bruyn, qui a récemment repris l'établissement, s'est fait remarquer de la plus désagréable des manières : en diffusant un chant nazi... en l'accompagnant élégamment d'un salut hitlérien. Les clients ont logiquement été outrés... et ils n'ont pas manqué de le faire savoir.

"Pas du genre à colporter les ragots, encore moins les mauvaises nouvelles. Mais depuis 13h aujourd’hui (dimanche) un événement s’est accroché à mon esprit : le repreneur du célèbre et folklorique Café Lequet, aussi ivre que grossier, lançant à tout va son bras hitlérien vers les clients en salle, avec en fond sonore un chant d’armée nazi, si fort que nous n’arrivions même plus à se parler à table. Pitié dites-moi que j’ai fait un cauchemar…", a diffusé un client sur les réseaux. "Plongée dans le 3eme Reich : chants et saluts nazis orchestrés par un patron ivre mort ne tenant plus debout. Bagarre avec la clientèle en présence d’enfants, insultes, propos racistes et homophobes. Tellement triste d’écrire un avis pareil après de tant de bons souvenirs en famille. La fin d’une légende liégeoise", a témoigné un autre client médusé.

Interrogé par nos confrères de la RTBF, le patron n'a pu que... confirmer les dires. Non sans apporter des explications les plus discutables : "On a mis des chansons flamandes depuis Youtube et en voyant certaines photos on a vu que c’était des chants de la Wehrmacht. On ne l’a pas fait exprès. On a rigolé un coup avec ça, même chose pour les saluts. Il y a plus grave que ça. On a fait les cons. J’avais bu un coup mais j’assume. Je ne suis pas nazi. Je suis blanc-bleu-belge" a expliqué Marc De Bruyn.

Avec ou sans pouce café, la note est mal passée auprès des clients. Et risque d'en dissuader plus d'un à l'avenir...