Du mercredi 17 au vendredi 19 février, les 11 facultés de l’Université de Liège proposeront, crise sanitaire oblige, une formule 100% à distance de l'opération "Cours Ouverts" accessible aux élèves de 5e et 6e années de l’enseignement secondaire. Plus de 1 300 élèves sont d'ores et déjà actuellement inscrits.

Suivre de vrais cours universitaires, en conditions réelles mais toujours en ligne actuellement;

Découvrir des podcasts de cours complétés par des visioconférences avec les professeur·es et les étudiant·es;

Échanger avec des professeur·es et des étudiant·es de l’ULiège.

Faculté des Sciences appliquées : introduction aux métiers de l’ingénieur - Intervenant : Florence Schöpges - Ingénieur civil chimie et sciences des matériaux;



Faculté de Médecine vétérinaire : échouage de mammifères marins - Démonstration d'autopsie en direct de la salle d'autopsie de la Faculté de Médecine Vétérinaire.

Faculté de Philosophie & Lettres : le journalisme et toi - Atelier d’initiation au journalisme avec des échanges interactifs et des présentations d’outils et de notions.



Faculté des Sciences : visioconférence thématique suivie d'échanges avec professeur·es et étudiant·es sur études en mathématiques, physique et sciences spatiales.

Faculté de Médecine : biochimie de la cavité buccale.

Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech : chimie des équilibres.

Faculté d’Architecture : exposé "Pourquoi l'architecture ?" - Immersion dans les cours théoriques du cursus.



Plus de 75 activités d’enseignement seront organisées:Une permanence d’informations sur les études sera également accessible durant les trois jours via unouvert de 9h à 17h et des visioconférences de 12h à 14h.Quelques exemples parmi les cours qui seront proposés:Plus d’infos disponibles via www.uliege.be/coursouverts