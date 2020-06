L'opération Été solidaire aura lieu du 13 juillet au 22 août

L'opération Été solidaire, organisée en 2019 sous la houlette de l'échevinat de Julie Fernandez Fernandez, en charge de la Jeunesse à Liège, fut un succès. Raison pour laquelle elle est réitérée en 2020. Cette année, 48 jeunes de 15 à 21 ans seront engagés pour travailler sur 8 chantiers du 13 juillet au 22 août.

Concrètement, cette opération, subventionnée par le Service Public de Wallonie, permet à des jeunes de 15 à 21 ans de bénéficier d’une première expérience de travail . "Cette première expérience encourage chez eux l’apprentissage de la citoyenneté et le rapprochement entre les générations", se réjouit l'échevine qui évoque différents objectifs comme proposer aux jeunes d’agir sur leur cadre de vie, en embellissant et valorisant leur quartier, favoriser auprès des jeunes la solidarité envers les personnes les plus démunies, valoriser l’estime de soi et l’image du jeune vis-à-vis de la population ou encore proposer aux jeunes de trouver un travail valorisant.

Parmi les jeunes engagés, la moitié est confrontée à des difficultés sociales et/ou économique, "ce qui favorise une mixité".

En pratique, les jeunes seront répartis par groupe de 6 sur 8 chantiers qui se dérouleront du 13 juillet au 22 août. Ils participeront ainsi à la rénovation de différents locaux tels que la Maison Sociale rue de Mandeville ou les Maisons Intergénérationnelles de Droixhe et d’Outremeuse. Chaque groupe sera encadré par un travailleur des équipes de proximité qui sera leur référent durant les 10 jours de travail.