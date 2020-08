Dès ce mercredi 12 août, des travaux de construction vont débuter dans la rue St-Gilles à hauteur des H.E.C.

Ces travaux auront des conséquences sur la mobilité dans le quartier. La police de Liège souhaite informer la population des nouvelles mesures mises en place pendant ces travaux. "Si vous empruntez la rue St-Gilles dans le sens descendant au départ de la rue Wazon, les rues Louvrex et Grandgagnage seront inaccessibles et vous serez automatiquement dirigés vers la rue Reynier. Une déviation sera mise en place via rues de France, de Bassenge, Fusch et Louvrex."

D'autres rues verront leur circulation modifiée. "La rue Louvrex, entre la rue St-Gilles et la rue Darchis, sera placée en double sens de circulation pour permettre l'accès aux rues Reynier et Grandgagnage. La vitesse dans la zone de chantier est limitée à 30 km/h."