Dans le contexte de la crise sanitaire qui se prolonge, l’ULiège s’est associée avec la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise pour distribuer chaque semaine des paniers bio-solidaires aux étudiant·e·s qui rencontrent des difficultés à faire face aux dépenses du quotidien.



Ces paniers gratuits sont distribués à partir de ce jeudi, une fois par semaine durant les mois de février et mars. Ils se composent de légumes et d’un fruit fournis par La Bourrache, d’un pain ou d’un paquet de pâtes de la coopérative Agribio, de six œufs issus de la Ferme des Coudriers et de chocolat de la marque Ethiquable. Différentes recettes tenant compte de la composition des paniers sont proposées par le Smart Gastronomy Lab et consultables en ligne.



Les paniers peuvent être retirés, sur présentation de la carte d’étudiant, au Bâtiment central de l’ULiège, place du 20-Août, le jeudi de 14h30 à 17h et le vendredi de 10h30 à 12h (dans la limite des paniers disponibles).



Des distributions seront organisées également sur le campus de Gembloux Agro-Bio Tech.



Alors que le deuxième quadrimestre débute, l’ULiège rappelle également à ses étudiant•e•s les mesures d’aides sociales, financières et pédagogiques à leur disposition, ainsi que les services d’écoute et de soutien psychologique auxquels ils et elles peuvent s’adresser en cette période toujours difficile.



Infos ?