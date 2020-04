Au collectif wallon d'aide aux migrants

La CSC Liège-Verviers-Ostbelgien vient d’offrir 1000 boîtes de sardines au collectif wallon d’aide aux migrants qui, avec quelques bénévoles liégeois du quartier Nord, vient en aide chaque jour aux personnes sans domicile fixe et sans papiers installées dans les tentes sur les Coteaux.

C'est en effet à l'occasion de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale que la CSC avait décidé de mener une action de sensibilisation à la gare des Guillemins. L’idée était de mettre en garde les citoyens contre le populisme, les idées d’extrême-droite et les discriminations dont sont victimes les personnes les plus vulnérables de notre société.

"Pour attirer l’attention des Liégeois, nous avions imaginé, en plus de la distribution de tracts expliquant le danger des idées simplistes et extrêmes, de remettre à chaque passant une boîte de sardines en référence au mouvement des Sardines né en Italie, explique Marie-Ange Foret, permanente en charge de la Diversité à la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien. "Ce mouvement est apparu à Bologne pendant la campagne des élections régionales de 2020 en opposition au populisme et au souverainisme de partis de l'extrême-droite italienne. La référence aux sardines vient de l'expression « serrés comme des sardines dans une boite » (stretti come sardine). Dans le cadre du mouvement, elle a un double sens : il s’agit, tel un banc de sardines, de remplir le plus possible les places publiques pour montrer avec force l’opposition aux idées extrémistes, et d’autre part, il s’agit de faire allusion au caractère sans défense de ces petits poissons qui se déplacent néanmoins en groupe. »

En raison de la crise du coronavirus, cette action n’a pas eu lieu… Plutôt que de laisser les 1000 boîtes de sardines dans un entrepôt, la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien a décidé de les offrir au collectif wallon d’aide aux migrants. Elles agrémenteront les repas, préparés chaque jour par les bénévoles liégeois du quartier Nord, pour les sans-abris et sans-papiers accueillis dans les tentes sur les Coteaux de Liège pendant cette pandémie.

"L’action sardines était une invitation à se mobiliser pour l’égalité et la dignité. Soutenir le collectif wallon d’aide aux migrants et les bénévoles liégeois qui défendent ces valeurs et les mettent en pratique était une évidence", conclut Marie-Ange Foret.