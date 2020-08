Ils se tiendront dans le cadre des travaux du tram

Dans le cadre du projet du tram de Liège, des travaux de déviation de réseaux souterrains seront réalisés sur le boulevard d’Avroy durant la nuit du jeudi 20 août à 20 heures au vendredi 21 août à 6 heures.

"Tout sera mis en œuvre pour réduire les nuisances sonores après 22 h", explique-t-on au TEC Liège Verviers.

Durant la nuit du jeudi, des poses de conduites de gaz seront réalisées sur le boulevard d’Avroy au niveau de l’arrêt de bus situé au pied de la rue Saint-Gilles. Ces travaux seront réalisés de nuit afin de limiter l’impact sur la circulation automobile.

Durant cette nuit, les véhicules souhaitant rejoindre les Guillemins à partir du centre devront suivre la déviation suivante : rue Saint-Gilles, la rue Louvrex et la rue Darchis.

La réfection de la zone de chantier se fera dans la foulée, le vendredi 21 août. La circulation sera maintenue sur au moins une bande circulation.

Les informations communiquées ci-dessus peuvent évoluer en raison des contingences du chantier, d’éventuelles intempéries...

Afin d’optimaliser l’organisation du chantier, la fluidité du trafic et votre sécurité ainsi que celle de nos ouvriers, nous vous demandons de bien vouloir respecter la signalisation et les limitations de vitesse mises en place.

L’accessibilité des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

POUR TOUTE QUESTION :

· www.letram.be

· n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h)