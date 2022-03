Kanivar, 23 ans, Baudouin, 29 ans, Mahsum T, 29 ans et Mahsum A, 20 ans, ont écopé de peine de travail de 80 à 150 heures et d’un an de prison ferme pour le dernier pour s’en être violemment pris à un jeune homme qui a reçu un coup de couteau lors d’une manifestation de soutien envers les Kurdes qui s’est déroulée à Liège. Le 11 octobre 2019, dans l'après-midi, une manifestation de soutien à la communauté kurde de Turquie s'est déroulée sur la place Saint-Lambert, à Liège. Cette manifestation avait été organisée pour dénoncer l’attaque du régime d’Erdogan dans le Kurdistan syrien