Pascale Van Os (34 ans) et Ellie Slorach (26 ans) se sont distinguées lors de l’audition de sept candidats venus du monde entier. Elles assisteront le travail du directeur musical de l'OPRL Gergely Madaras et dirigeront elles-mêmes plusieurs productions durant la prochaine saison.

L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL) a reçu 150 candidatures lors de cet appel international et donc invité sept personnes à une journée de concours, lors de laquelle les candidats ont été invités à diriger l’Orchestre. Le jury, ainsi que l’Orchestre au complet, ont choisi à la majorité des suffrages deux jeunes cheffes, la Belge Pascale Van Os et l’Anglaise Ellie Slorach. Elles succèdent ainsi à Victor Jacob, premier chef assistant engagé par Gergely Madaras en 2019.

"Je suis très heureux d’accueillir deux jeunes cheffes d’orchestre très talentueuses à l’OPRL pour la prochaine saison; elles ont démontré de grandes qualités lors de leur prestation et leurs personnalités sont très complémentaires. Pascale Van Os et Ellie Slorach sont issues de deux écoles différentes, leurs parcours sont différents. Je pense qu’elles pourront magnifiquement tirer profit de leur travail avec notre Orchestre et je me réjouis de les voir grandir et évoluer à nos côtés", a réagi Gergely Madaras.

L’engagement de ces cheffes assistantes leur offre d’assister Gergely Madaras et certains chefs invités sur diverses productions. Elles auront également l’occasion de diriger l’OPRL à plusieurs reprises, notamment pour des projets à destination des jeunes publics et Music Factory.



Une démarche qui s’inscrit dans l’esprit de "fellowship" du modèle britannique (patronage, octroi de bourses) que son directeur musical affectionne particulièrement pour la richesse de l’échange et l’esprit de collégialité qui en découlent.