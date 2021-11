Enak Nlengi, 31 ans, domicilié à Villers-la-Ville encourt une peine de quinze mois de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège après avoir défoncé le crâne d’un ami qui avait trop bu ! Les faits se sont produits à la gare des Guillemins à Liège le 6 août 2019.

Le moins que l’on puisse écrire c’est que le trentenaire, boxeur sous licence, n’a pas conscience de la violence qu’il est capable de déployer… Ce jour-là, Enak Nlengi avait commencé la tournée des bars avec sa petite amie et leur enfant, mais aussi un de ses amis. “On avait commencé à boire à Verviers”, a indiqué le prévenu qui a comparu détenu devant la juge. Les quatre personnes ont repris la voiture et se sont rendues dans un café de Liège. Les deux hommes ont continué à boire. L’ami d’Enak Nlengi a commencé à se montrer désagréable. Ivre, il s’est fait remarquer de manière négative. Enak Nlengi a tenté de le calmer à plusieurs reprises, mais en vain. Il a alors décidé de le raccompagner à la gare des Guillemins.

Pendant le trajet, l’accompagnant a plusieurs fois importuné le conducteur au point de mettre en danger les occupants du véhicule. Lorsqu’ils sont sortis de la voiture, l’ami a touché l’épaule de la compagne d’Enak Nlengi. Ce dernier a alors vu rouge… Le boxeur a porté un seul coup de poing à son ami… La victime est tombée KO au sol, souffrant d’une importante fracture du crâne qui a entrainé une hémorragie interne. Les jours du trentenaire ont été déclarés en danger. L’homme est resté pas moins de deux jours dans le coma ! “Je ne suis pas quelqu’un de violent”, a estimé le prévenu. Une analyse tout à fait personnelle puisque l’homme a déjà été condamné pour plusieurs vols avec violence, mais surtout une tentative de meurtre commise à Charleroi peu de temps après les faits commis à la gare des Guillemins. Le boxeur se trouvait également sous l’emprise de l’alcool. En effet, le 28 septembre 2019, il a poignardé Manuel, un rappeur qui est connu sous le nom de Mister Muff. Cette fois-là, le boxeur avait bu et consommé de la cocaïne lorsqu’il s’en est une nouvelle fois pris à un “ami.”

Le premier coup de couteau porté par Enak Nlengi a transpercé la veste de la victime mais le second lui a fracturé l’omoplate ! Ainsi, la lame de 20 centimètres s’est enfoncée en entier et le manche s’est brisé. Enak Nlengi, un ami avec qui il vaut apparemment mieux ne pas aller boire un verre, a écopé de 6 ans de prison ferme pour ces faits. Pour le KO des Guillemins, la défense a estimé que l’on ne pouvait pas démontrer que la victime avait subi une incapacité de travail car elle n’aurait pas amené les documents qui le prouvent. La juge et le parquet ont alors rappelé à l’avocat que les deux jours de coma pouvaient à eux-seuls démontrer l’incapacité pour la victime de travailler… La défense a plaidé la clémence pour son client. Le jugement sera rendu en décembre.