Les équipes des gardiens de la Paix de la Ville de Liège n'ont pas chômé ce week-end... avec le retour du beau temps en effet et les mesures de confinement décrétées, ces agents circulent sur le terrain (depuis le 25 mars dernier) afin d'assurer une présence préventive dans les espaces publics fortement fréquentés du centre tels que le parc de la Boverie, la Belle Liégeoise (passerelle) et les nouveaux quais. L'objectif de cette présence : renforcer la surveillance et le respect des règles de confinement et de distanciation sociale. Présents de 12 h à 19 h, 6 jours semaine, ils sont en contact avec les équipes Covid de la Police de Liège.

Ce lundi 6 avril, ce dispositif est par ailleurs renforcé. En effet, vu l'adhésion de la population liégeoise, "qui à 90% respecte les mesures de distanciation et reste en mouvement lors de sa promenade", commente-t-on à la Ville de Liège, "le Collège du 3 avril a décidé de lancer un appel aux volontaires au sein du personnel communal afin de renfrocer ce dispositif".

L'appel a été entendu et l'extension du dispositif préventif est donc opérationnelle. Deux équipes de deux agents de prévention seront présents de 12h à 19h sur un parcours compris entre le Jardin Botanique, le Ravel, le parc de la Boverie jusqu'à l'esplanade des Guillemins.