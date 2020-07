À la demande de l’Etat fédéral, la Ville de Liège organise la distribution d’un kit d'équipements de protection individuelle le vendredi 17 juillet de 12h à 18h au hall omnisports de la Constitution (boulevard de la Constitution, 82 - 4020 Liège).

Cette distribution s’adresse exclusivement aux médecins généralistes, médecins spécialistes en pratique privée, infirmier.e.s à domicile, aides-soignant.e.s, sages-femmes à domicile et dentistes domiciliés sur le territoire de la Ville de Liège, sur présentation de leur carte d'identité et de leur numéro INAMI.

Dans ce kit on retrouve 1000 masques chirurgicaux, 400 gants, 50 tabliers et une paire de lunette.

Il est possible de venir retirer les kits pour plusieurs personnes moyennant la copie de leur carte d'identité et leur numéro INAMI. Il est également possible de donner procuration à un tiers pour retirer le matériel moyennant la copie de la carte d'identité et du numéro INAMI.

À noter que les infirmières, infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants actifs dans un regroupement de soins à domicile recevront leur stock via leur regroupement.