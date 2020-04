La Ville de Liège l'a annoncé officiellement ce mardi midi, elle procédera à une distribution de masques pour les infirmières et infirmers à domicile, ce mercredi 8 avril.

En effet, sur instruction du Gouvernement fédéral, les services de la Ville distributeront, ce mercredi de 12 h à 18 h au hall omnisports de la Constitution (boulevard de la Constitution, 82 - 4020 Liège) des masques chirurgicaux aux infirmières et aux infirmiers à domicle, qui sont domiciliés à Liège.

Concrètement, ce sont 50 masques par infirmière ou infirmier qui seront remis, sur présentation de leur numéro INAMI et de la carte d'identité.

À noter qu'il est possible de venir retirer les masques pour plusieurs infirmier·e·s moyennant l'adresse de leur domicile, la copie de leur carte d'identité et le numéro INAMI. Il est également possible de donner procuration à un tiers pour retirer les masques moyennant l'adresse du domicile, la copie de la carte d'identité et du numéro INAMI.